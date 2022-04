Ganz herzlich laden die Evangelische Kirchengemeinde Wesel und die Cassiopeia Stiftung am 7. April um 18 Uhr in das Gemeindezentrum der Kirche am Lauerhaas, Birkenstr.14a in Wesel, zum „Treffpunkt Vielfalt“ ein.

In bunter Runde gibt es die Möglichkeit Gleichgesinnte kennen zu lernen, Erfahrungen zum Thema Inklusion auszutauschen und über Vielfalt in Wesel zu diskutieren.

Wer Interesse an Inklusion hat, sich in diesem Bereich engagiert oder Erfahrungen mit Inklusion hier in Wesel mit anderen teilen möchte, kommt einfach vorbei - eine vielfältige Runde erwartet die Besucher.

In geschlossenen Räumen gilt die Maskenpflicht.