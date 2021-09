„Wieder durchstarten“ heißt die Aktion des Landessportbund NRW um den Sport in den Vereinen nach der Zeit des Stillstands wieder zu beleben.

Büderich. Im Rahmen dieser Aktion veranstaltet der Büdericher Spielverein am 18. September von 10 bis 18 Uhr einen Jugend-Sport-Tag, um die Vereins-Angebote aus dem Breitensport und dem Jugendfußball zu präsentieren.

Die Jugend steht im Vordergrund

„Es ist eine Veranstaltung aller Abteilungen des BSV, auch wenn die Jugend an diesem Tag im Vordergrund steht.“ Beatrice Giesen, die 1. Vorsitzende hat mit einem engagierten Organisationsteam ein schönes Programm auf die Beine gestellt. „Wir konnten es einrichten, dass unsere 5 Jugendmannschaften an diesem Tag Heimspiele haben, so dass der Vormittag mit spannenden Fußballspielen gefüllt ist“, freut sich Andreas Eisenhuth, der Geschäftsführer der Jugendfußballabteilung.

Im Zeichen des Breitensports

Der Nachmittag steht dann im Zeichen des Breitensports: „ Es wird Stationen geben, an denen die Kinder die Angebote des Mitmach-Zirkus und unserer Turngruppen ausprobieren können. Wir haben Auftritte unserer Tanzgruppen im Programm und eine Speed-Spinning-Vorführung, bei der Interessierte unsere neuen Spinning-Räder unter Anleitung der Trainer ausprobieren können.“

Die Fußball-Senioren stehen mit einem Trainingsparcours bereit. Beim Torwandschießen können große und kleine Gäste ihr fußballerisches Talent unter Beweis stellen.

Für das leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt.

Parallel zu den Sportangeboten findet von 10 bis 16 Uhr ein Kinder-Trödelmarkt statt. Wer sich hier einen Stand sichern möchte, kann sich bis zum 14. September per E-Mail unter fussball_junioren@buedericher-spielverein.de oder unter Tel. 0176730707047 anmelden.