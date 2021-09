Am Sonntag, 3. Oktober, laden der NABU und der Naturgarten e.V. letztmalig dieses Jahr in die NABU Naturarena in Wesel-Bislich (Bislicher Straße/Auf dem Mars) ein. Zum Tag der offenen Tür ist die Naturarena für alle Naturfreunde zwischen 11 und 17 Uhr geöffnet.

Ein tolles Programm erwartet die Besucher:

Das Angebot reicht von köstlichem Obst von einheimischen Streuobstwiesen bis hin zu einer Vielzahl von Samen heimischer Wildpflanzen, Wildrosen und für den Naturgarten geeignete Sträucher.

Zudem wird das Projekt „Tausende Gärten – Tausende Arten“ präsentiert. Vor Ort ist auch eine Imkerin, die auch über artgerechte Bienenhaltung informiert.

Um 12.30 Uhr bietet NABU-Kreisvorsitzender, Peter Malzbender, eine umfangreiche Herbst-Führung über das riesige Areal an. Wobei natürlich alles was kreucht und fleucht im Mittelpunkt steht.

Bundesvorstand vom Naturgarten e.V., Susan Findorff, führt ebenfalls um 14.30 Uhr durch die Arena.

Der Eintritt ist kostenlos. Liebe Hunde dürfen angeleint mitgebracht werden.

Selbstverständlich wird an diesem Tag um die Einhaltung der aktuellen Corona-Vorschriften gebeten.