Die Bürgerstiftung "Kreativ" in Wesel bietet erneut zahlreiche interessante Projekte für verschiedene Altersgruppen an.

Speckstein und Seidenmalerei

Wer Lust hat, in der "Kreativ"-Werkstatt im Jugendhaus Come-In in Wesel ab Dienstag, 25. Januar, die vielfältige Kunstgestaltung - wie zum Beispiel das Arbeiten mit Specksteinen, Filzen, Seidenmalerei oder Upcycling näher kennenzulernen - kann sich gerne auf der Homepage im Veranstaltungskalender unter www.buergerstiftung-rhein-lippe.de anmelden. Teilnehmen können hier Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren. Die Projektleitung übernimmt die Diplom-Designerin Susanne Kern.

Freude an der Bewegung mit Musik

Das Tanzangebot mit Anja Schwirtz findet jeweils montags ab dem 25. April im Bewegungsraum im Haus der Gesundheit in Wesel statt und ist für Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren konzipiert. Alle Teilnehmer entdecken mit Hilfe von altersgerechter Musik Spaß und Freude an der Bewegung.

Entdeckungsreise durch die Natur

An der Entdeckungsreise im Aaper Busch in Wesel können Kinder im Alter fünf bis sieben Jahren unter der Leitung der Waldpädagogin Tabea Lorenz teilnehmen. Die Kinder lernen die Natur näher kennen und schätzen. Sie entwickeln den Mut, Neues zu entdecken und zu erforschen und lernen Zusammenhänge in einem natürlichen Kreislauf kennen. Viele Kinder finden neue Freunde und machen interessante Erfahrungen. Das „Waldforscher-Projekt“ startet ebenfalls am Montag, 25. April.

Nähere Informationen zu dem jeweiligen Projekt sowie eine Bestätigung werden den Teilnehmern nach der Anmeldung zugesandt. Die Kosten dieser Aktionen werden komplett von der "Kreativ"-Bürgerstiftung übernommen.