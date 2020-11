Keine angenehme Sache, so eine Quarantäne! Und doch lassen die aktuell vom Kreisgesundheitsamt gemeldeten Infektionszahlen darauf schließen, dass es recht viele Menschen in der Umgebung trifft.

Tja - und da sitzen sie jetzt zuhause und wissen zum Teil vor lauter Langeweile nicht, wie sie dem Budenkoller entgehen sollen. Keine Sorge, unsere Redaktion bietet Ihnen ein mögliches "Ventil" an: Schreiben Sie uns Ihre Quarantäne-Erlebnisse auf!

So kann's gehen ...

Vielleicht gehören Sie zu denjenigen, die sowieso im Homeoffice arbeiten und deshalb von einer Isolationsauflage kaum getroffen werden. Vielleicht haben Sie aber auch mächtig Sorgen, weil plötzlich eines Ihrer Kinder von einer Quarantänemaßnahme betroffen ist. Oder in der Firma Ihres Ehepartners gibt's positiv Getestete und die/der Liebste hängt plötzlich andauernd zuhause rum!

Schreiben Sie Ihre Erlebnisse auf - am besten am PC in einem word-Dokument - und schicken Sie uns Ihre Schilderung zu. Ganz Mutige trauen sich, ein Digitalfoto beizufügen, auf dem die geschilderte Situation gut zu erkennen ist.

Wir möchten Ihre Quarantäne-Geschichten bei Lokalkompass und im Weseler veröffentlichen. Fassen Sie sich ein Herz und schicken Sie Ihre Mail an: [fett]redaktion@xantener.de[/fett]

Wir sind gespannt auf Ihre Einsendungen!