Bestimmt haben Sie schonmal vom Scala-Quiz gehört. Dabei handelt es sich um eine Veranstaltung für Menschen mit einem (mindestens) relativ hohen Allgemeinbildungsniveau. Präsentiert vom Weseler, treffen sich einige Male im Jahr (zumeist) mehr oder (seltener) weniger geeignete Teilnehmer im Scala-Kulturspielhaus Wesel zum munteren Synapsenquälen.

Nach mehreren von den "Quizzlybären" geleiteten Veranstaltungen kümmert sich beim nächsten Termin am Montag, 30. März, ein neues Moderatoren-Team um die hirnzermürbenden Inhalte des unterhaltsamen Abends. Das Team42 aus Obrighoven belegte wiederholt den ersten Platz der ambitionierten Quizzer. Dieses Mal wollen die schlauen Rätsler aus dem Weseler Osten die Rollen wechseln und haben sich einige knifflige Themenfelder ausgedacht.

Was Sie erwartet, falls Sie sich zum Scala-Quiz trauen?

Lesen Sie doch bitte selbst ...

- - - - - - - -

Interview

1) Wie entstand die Idee, die Quizzly-Bären zu beerben?

An einem der Quizzly-Bären Abende trafen sich die jetzigen Mitglieder des Team 42 fast zufällig im Scala. Zusammen mit einem anderen Team landeten wir auf dem ersten Platz. Im Stechen um diesen verpatzten wir leider die Schätzfrage und so kamen wir, damals noch die Schlaatköppe, „nur“ auf den zweiten Platz.

Seitdem trafen wir uns jedoch regelmäßig zu den Quizzly-Bär Abenden und benannten uns in 42 um. Da die 42 ja „die Antwort auf alle Fragen“ ist, ist sie für uns ein guter Glücksbringer und schon am ersten Abend als Team 42 machten wir den ersten Platz. Nachdem wir drei Mal den ersten Platz in Folge belegt hatten, wollten wir diesen gerne mal an andere abtreten. Zudem kam uns zu Ohren, dass die Quizzly-Bären eigentlich auch ganz gerne mal wieder quizzen und nicht nur moderieren wollten. So baten wir ihnen an, mal die Rollen zu tauschen.

2) Macht Ihr irgendetwas anders als die Bärchen?

Ja und nein. Vorab möchten wir hier ein ganz großes Lob an das tolle Engagement der Quizzly-Bären aussprechen! Es bereitete uns etwas Kopfzerbrechen, wie wir geschickt die die Fußstapfen der Quizzly-Bären treten können. Sie hatten immer tolle Quizze vorbereitet und eine unterhaltsame Moderation und viel Teamarbeit gezeigt!

Die Struktur des Quiz haben wir beibehalten, acht Kategorien mit jeweils acht Fragen. Fragen auf eine PowerPoint, meistens vier Antwortmöglichkeiten, etc. Jedoch wollten wir gerne ein paar neue Kategorien einbringen, die bislang, für unseren Geschmack, etwas zu kurz kamen. Einige Kategorien, z.B. Kreis Wesel, sind allerdings geblieben, aus lang bewährter Tradition sozusagen.

3) Sag bitte mal ein paar Takte zum Schwierigkeitsgrad Eurer Fragen!

„Schwierig“ ist im Team 42 von Mitglied zu Mitglied anders definiert. Bei der Auswahl der Themen und der Fragen haben dem ein oder anderen 42er schon so manches Mal der Kopf geraucht. Das liegt daran, dass bei uns jeder sein eigenes Fachwissen hat und zwischen manchen auch ein Generatons-Unterschied liegt. So hat jeder seine Lieblings-Kategorie vorbereitet und manche Fragen, die man selber „superleicht“ findet, sind für die anderen kaum zu knacken. Wir versuchen, unser Quiz ausgewogen zu halten – von Geschichte über Politik, geht es über Jugendkultur hin zu (fast) unnötigem Wissen. So ist für jeden was dabei und jeder kann mal punkten!

4) Welches ist dein persönliches Wissens-Spezialgebiet?

Meine Lieblings-Kategorie ist „Krimskrams“. Hier kommt von allem was zusammen, manche Fragen gehören wohl auch zum „unnötigen Wissen“. Es ist auch etwas Jux und Tollerei dabei – dafür aber nicht so viele Zahlen wie bei „Geschichte“.

5) Falls die Bude rappelvoll wird – habt Ihr genügend Helfer?

Wir sind sieben Teammitglieder und haben uns die Aufgaben so aufgeteilt, dass jeder zwar feste Aufgaben hat, aber auch spontan mal eingesprungen wird. So möchten manche z.B. gerne ihre vorbereitete Kategorie selbst moderieren. Da es für uns das erste Mal ist, solch ein Quiz zu moderieren, sind wir etwas aufgeregt, ob auch alles funktioniert. Dennoch würden wir uns über eine volle Bude freuen. Vor allem, weil das Scala ein ganz wunderbarer Ort ist und wir dort gerne Zeit verbringen! Ein großes Lob an Karin Nienhaus, die so viel lebhafte Kultur in Wesel eingeschleust hat. Sie leistet hervorragende Arbeit!