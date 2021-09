Für den Rheinuferbereich bei Bislich sucht der NABU noch freiwillige Helfer/innen für die groß angelegte Müllsammelaktion, die unter „Rhine CleanUp“ europaweit (sechs Anliegerstaaten) am Samstag, 11. September, veranstaltet wird.



Wesel. Zwischen 10 und 13 Uhr wird direkt am Rheinufer müllhaltiges Schwemmgut eingesammelt. Die ASG hat dazu Müllgreifzangen, Arbeitshandschuhe und Müllsäcke freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Der NABU ruft alle Bürger auf, sich mit ihm gemeinsam um 10 Uhr auf dem Parkplatz an der Johanneskirche in Wesel-Bislich (direkt am Deich) zu treffen. Die Aktion geht bis 13 Uhr. Der Kreisvorsitzende, Peter Malzbender, wird vor Ort eine kurze Einführung geben und die Aktion begleiten.

Corona-bedingt gelten hierfür natürlich die 3G-Regeln: Ein NACHWEIS über Genesung (nicht älter als sechs Monate) oder Impfung (vollständiger Impfschutz) oder aktuelle Testung sollte bitte bereitgehalten werden.

Alle Bürger sind herzlich willkommen.