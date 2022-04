2019 beschlossen die ehemaligen Schüler der Klasse 10d der Realschule Wesel Mitte bei einem Klassentreffen im Hotel Hohe Mark in Wesel-Obrighoven den 50. Jahrestag ihrer Schulentlassung in 2021 gebührend zu feiern.



Aufgrund der pandemischen Gegebenheiten konnte das allerdings nicht geschehen. So beschloss man, den 50. Jahrestag der Schulentlassung um ein Jahr zu verschieben und unter dem Titel 50+1 am 2. April auch wieder im Hotel Hohe Mark in Wesel-Obrighoven zu feiern.

13 Schüler und der Klassenlehrer

Hier trafen sie sich nun 13 ehemalige Schüler mit ihrem damaligen Klassenlehrer Herrn Manfred Mölder zum gemütlichen Plausch über die vergangene Schulzeit. Bei gutem Essen und Getränken schwelgte man in Erinnerung an die Schulzeit, speziell auch an die gemeinsamen Klassenfahrten, die allen noch in guter Erinnerung sind, was dann auch vom ehemaligen Klassenlehrer Herrn Mölder bestätigt wurde.

Der Abend verging im Flug und gegen 00.15 Uhr machten sich alle auf ihren Heimweg mit dem Versprechen ein weiteres Klassentreffen nicht in sehr weite Ferne rücken zu lassen.