Zum 25. Mal startet aktuell bis zum 16. November die Aktion “Weihnachten im Schuhkarton”. Sie richtet sich an Kinder, die in Krisengebieten dieser Welt groß werden. Sie wachsen in Slums, Waisenhäusern und sozial schwachen Familien auf. Durch „Weihnachten im Schuhkarton“ halten sie zum ersten Mal ein Geschenk in ihren Händen und ihre Augen leuchten vor Freude.

Allein in Deutschland wurden im vergangenen Jahr rund 326.500 Schuhkartons gepackt, welche als besondere Weihnachtsüberraschung an Kinder in Georgien, Lettland, Litauen, Serbien, Polen und in der Ukraine verteilt wurden.Jeder kann sich beteiligen und einem Kind in Not eine unvergessliche Freude bereiten. Ein einfacher Schuhkarton wird mit Geschenkpapier beklebt und mit nützlichen und für Kinder geeigneten Dingen gefüllt.

Tolle Geschenke sind zum Beispiel Hygieneartikel wie Zahnbürste und Zahnpasta, Schulsachen, Spielzeug, Kleidung, originalverpackte Süßigkeiten wie Vollmilchschokolade und Bonbons, welche mindestens bis März 2020 haltbar sein müssen. Für uns sind diese Dinge ganz selbstverständlich – für die beschenkten Kinder jedoch etwas ganz Besonderes. Aufgrund der strengen Einfuhrbestimmungen dürfen nur neue Waren, keine Lebensmittel und keine Nüsse importiert werden. Für die Deckung der Transport- und Nebenkosten erbitten die Organisatoren der Aktion eine Spende in Höhe von 10,– Euro.

Unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org gibt es viele Informationen zur Aktion.

Die gefüllten Kartons oder auch Sach- und Geldspenden können an folgenden Tagen in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde, Gabainstraße 20 in 46483 Wesel abgegeben werden:

Am 07., 11., 14. und 16. November, jeweils von 11 bis 15 Uhr.

Oder nach Absprache: Uschi Ludigkeit, Tel. 0281 / 64766 - Mobil: 0173 2669982

Eine weitere Abgabmöglichkeit besteht bei den Eheleuten Neugebauer von „time out kitchen“,

Am Schepersfeld 31, 46485 Wesel, dienstags bis freitags jeweils von 10.00 – 17.00 Uhr.