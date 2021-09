Seit langem ist es Brauch, daß es bei Kuhrkes samstags Frikadellen gibt. Schon ganze Schülergruppen haben sie ohne Übertreibung mit Genuss gespeist.

Anfangs gab es zu den Frikadellen Pommes frites mit Ketchup und Mayonnaise, heute sind es auch Bratkartoffeln, Kartoffelspaghetti oder Stampfkartoffeln mit vielen gerösteten Zwiebeln und Gemüse der Saison (z.B. Rahmgemüse) oder Geschmack (z.B. Rotkohl). Beim Gemüse pfusch ich etwas, da nehme ich Tiefkühlkost, weil die sich gut portionieren läßt. Auf Wunsch werden einzelne Frikadellen auch mit Käse überbacken. Wobei norwegischer karamellisierter Ziegenkäse allerdings nicht auf der Hitliste steht.

Unsere Kinder haben den Brauch mitgenommen. Da ich ein „Gernekoch“ bin, probiere ich natürlich auch weitere Rezepturen aus.

Menü-Zutaten

Rezept für Kuhrkes Frikadellen:

4 Schreiben Toastbrot in Wasser legen, anschließend ausquetschen

650 Gramm gemischtes Hackfleisch

1 Ei

1/2 mittelgroße Zwiebel in kleine Würfel schneiden

1-2 TL Mostert oder Senf

Knoblauch nach Bedarf

mit Paprikapulver (scharf), Pfeffer, Salz

abschmecken und alles gut vermischen

so dann in Bällchen (ostpr. Klopse) formen

und in eine heiße Pfanne mit Butterschmalz geben

Frikadellen in der Pfanne

wenn untere Seite braun, wenden und Pfanne abdecken

wenn von beiden Seiten braun

Pfanne beiseite stellen, aufdecken und etwas ruhen lassen.

Frikadellen fertig

Übung macht den Meister.

Guten Appetit !