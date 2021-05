Mit 50 Frauen feierte jetzt die kfd St. Nikolaus ihre jährliche Maiandacht in St. Antonius unter Corona-Bedingungen.

Traditionell ist der Mai der Monat, der Maria gewidmet ist. Das Thema der Andacht lautete: „Seht, ich mache alles neu.“ Jedes Jahr im Frühling, wenn die Natur neu erblüht und ergrünt, zeigt sich die Fülle der göttlichen Schöpfung. Daher brachten die Frauen Blumen und Zweige mit, die sie vor einem Marienbild ablegten. Bunt leuchtet nach Regen im Licht der Sonne auch ein Regenbogen, dessen Farben von den Frauen des Vorbereitungsteams in Verbindung mit Maria gebracht wurde.

Regenbogen als Symbol

Das Symbol des Regenbogens hat zuletzt in den Reihen der katholischen Kirche noch eine weitere Bedeutung erhalten. Die Verlautbarung des Vatikans, gleichgeschlechtlichen Paaren eine Segnung zu verweigern, sorgt in Deutschland für Empörung. An vielen Kirchen und Pfarrheimen wurden als Zeichen des Protests Regenbogenfahnen gehisst. Damit soll deutlich gemacht werden: Mein Gott liebt und segnet alle Menschen!