Plotter, 3D-Drucker, DoDok-Stationen, Laser Cutter & Co. – digitale Maschinen haben auch den Weg in die Konrad Duden Realschule gefunden. Schlüsselanhänger, Handyhalter, Bedrucken von verschiedenen Textilien, Erklär- und StopMotion- Filme und vieles mehr werden in verschiedenen Fächern und AGs produziert.

In enger Zusammenarbeit mit dem FabLab der Hochschule Rhein-Waal und dem zdi-Zentrum (Zukunft durch Innovation, NRW) Kamp-Lintfort ist eine High-Tech-Werkstatt mit und für Schüler und Lehrkräfte entstanden. Die High-Tech- Geräte werden verstärkt in verschiedenen Fächern genutzt und ihre Anwendung in zahlreichen Projekten erprobt.

Digitale Werkstatt

Seit dem 7. Juni darf sich die Konrad-Duden-Realschule nun „School FabLab“ nennen. Der Titel wurde von den Netzwerkpartnern der Realschule, dem zdi und der Hochschule Rhein-Waal verliehen. Das School FabLab ist eine digitale Werkstatt bestehend aus Plottern, 3-D-Druckern, elektrischen Nähmaschinen, Siebdruck- und Papierwerkstatt, digitalen Dokumentationsstationen, Minidrohne, MakeyMakeys und seit neustem auch aus einem MiniFabulaser. Die meisten Geräte wurden in zahlreichen Workshops an der Schule durch gemischte Schülergruppen zusammengebaut. Die Schüler der KDR arbeiten sowohl vor Ort als auch in einigen Projekten in Kooperation mit FabLab und dem Green FabLab Kamp-Lintfort an der Hochschule Rhein-Waal. Dort können sie weitere digitale Maschinen nutzen, um an eigenen Ideen weiter zu feilen.

Mit diesem School FabLab unternimmt die Konrad Duden Realschule einen weiteren Schritt, die MINT-Kompetenzen der Schüler durch eine interdisziplinäre Lernkultur zu stärken und zu vertiefen.

Die öffentliche Auszeichnung ist für September vorgesehen.