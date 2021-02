Die Jury hat entschieden: Das schönste Foto von Partys, Festen oder Events im Rahmen unseres Leserwettbewerbs schickte Simone Schlehdorn aus Schermbeck. Ihr witziges Bild von den "Crazy Cousinen" überzeugte die Juroren und heimste mit Abstand die meisten Punkte unter den über 30 Teilnehmerfotos ein.

Auf Platz 2 landete der Weseler Volker Hachenberg, der eine stimmunsvolle Aufnahme von einem Konzert in einem Hamminkelner Café einsandte. Platz 3 errang Kathrin Schönell aus Hamminkeln mit ihrer Collage mit Aufnahmen vom Schützenfest, bei dem sie 2018 Königin wurde.

Mit einigem Abstand folgen Ludger Möllmann (Platz 4, Teilnehmerin des Citylaufs Hamminkeln), Hilla van Hüüt aus Xanten (5, Scheunenparty in Perrich), Thorsten Starrat aus Wesel (Karneval in der Niederrheinhalle) und Axel Schepers (Rosenmontagszug in Dingden).

[zwischenzeile]Herzliche Gratulation![/zwischenzeile]

Damit gewinnt Simone Schlehdorn das von Aziz Demirbas (expert Wesel) gespendete Headset im Wert von 200 Euro. Die Redaktion gratuliert ganz herzlich und freut sich aufs baldige Übergabe-Foto!