Alle Jahre wieder schafft es ein Mieter in der Beguinenstraße in Wesel nicht, seinen Tannenbaum ordentlich zu entsorgen!

Nein, pünktlich zu Beginn des neuen Jahres landet er auf dem Mittelstreifen, vermutlich in der Hoffnung, dass er dort durch Zauberhand verschwindet!?

Ist denn der Hinweis im ASG Abfallkalender oder in den Printmedien auf den Abholort und Tag für Weihnachtsbäume noch nicht groß genug, oder gibt es tatsächlich so ignorante Menschen denen es einfach egal ist, wer ihren Müll entsorgt.

Also mich stimmt so etwas ärgerlich und nachdenklich und mal ehrlich: Der Verursacher läuft vermutlich jetzt ein paar Tage lang (im letzten Jahr waren es beinahe 2 Wochen) an seinem Baum vorbei und denkt was...?!

Ich bin mal wieder sprachlos...