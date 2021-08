Gerade erst wurde an der Dorfschule Ginderich eine neue Elektroladesäule der Stadtwerke Wesel installiert. Am Wochenende, vermutlich am Samstag, 14. August, zwischen 22 und 23 Uhr, wurde diese durch gezielten Vandalismus vollständig zerstört.

„Wir sind fassungslos über eine solche Zerstörungswut“, so Rainer Hegmann, Geschäftsführer der Stadtwerke. Das bei dieser Tat sich die „Vandalen“ auch noch selbst in Lebensgefahr gebracht haben, scheint diesen nicht bewusst gewesen zu sein. Die Ladesäule wird mir Starkstrom versorgt und bei Beschädigung der Kabel hätten lebensgefährliche Stromschläge ausgelöst werden können.

Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Die Stadtwerke Wesel haben Anzeige gegen Unbekannt erstattet und bitten die Bevölkerung um sachdienliche Hinweise an die zuständige Polizeidienststelle oder direkt an die Stadtwerke Wesel, Tel. 0281/9660-134.