Ich arbeite seit 5 Jahren und mit viel Herzblut in einer Veranstaltungsst├Ątte in Wesel, dem SCALA Kulturspielhaus, und gerade auf dem Wochenmarkt, mit freudigem Lachen und belustigtem Gesichtsausdruck, schallt es (schadenfroh?) in meine Richtung:



"Was machst du denn jetzt mit deiner ganzen Freizeit? H├ H├Â"

ÔÇô B├ä├äM ­čĺą und ich bin tats├Ąchlich "not amused". ­čÖü

Die ganze Situation ist wirklich nicht besonders erheiternd und die Kultur- und Veranstaltungsbranche f├Ąhrt mal eben innerhalb von 24 Stunden von 100 auf 0 runter.

Betroffen sind nicht nur die K├╝nstler, Veranstalter, Booker... sondern auch die H├Ąuser und ICH arbeite nun mal in einem privat gef├╝hrtem Haus.

BY THE WAY: Wir legen gerade keinesfalls die F├╝├če hoch. Das SCALA Team arbeitet nicht nur BEI den Veranstaltungen (sichtbar f├╝r die G├Ąste) sondern auch in der Vor- und Nachbereitung einer jeden, was ein immenser administrativer- und werbetechnischer Aufwand sein kann. Gerade jetzt gilt es vieles umzulegen, umzubuchen, neu zu gestalten und das, ohne zu wissen, wann und wie es weitergeht. ­čś▒

Je nach Dauer des derzeitigen Zustandes wird das Existenzen kosten und bereitet mir sicher mehr Sorgen, als jemanden, dessen ganze ├ťberlegung sich zurzeit darum dreht, wie er seine Ticketkosten f├╝r die ausgefallenen Konzerte usw. wiederbekommt. ­čĄö

Liebe Leute, bitte erspart mir und anderen Kulturschaffenden dererlei Aussagen, sondern hofft auf eine Verbesserung der Zust├Ąnde und auf wiederkehrende Freizeitgestaltungsm├Âglichkeiten - Vielen DankÔÇ╝­čśś

PS. Mein geliebtes "YEAH ­čÄë" fand in diesem Kurztext leider keinen passenden Platz. ­čś¬