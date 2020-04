Kirchen, Pfarrämter, Presbyterbüros und Jugendheime sind beliebte Anlaufstationen für Viele. Doch wie fast alle Einrichtungen auch haben die Kirchengemeinden ihre flexiblen Angebote und festen Termine allerorten fast auf Null heruntergefahren. Aber eben nur fast.



Dass Kirche auch in Zeiten eines dräuenden Virus für ihre "Schäfchen" da sein kann, lesen Sie in der Ausgabe des Weselers am 8. April.

Die Arbeit der evangelischen Kirchengemeinden in Wesel und Hamminkeln läuft weiter. Das dokumentieren Geistliche und Presbyter in einem Sonderteil auf den Seiten 13 bis 16. Dort lesen Sie, dass Gottesdienst auch online geht, wie man einen Osterstuten backt oder was Corona-Zeiten von Krankenhausseelsorgern und Jugendbetreuern fordern.

Die Redaktion wünscht viel Spaß beim Lesen.