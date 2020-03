Der heute 83-jährige Weseler Julius Werner floh vor 75 Jahren mit seiner Mutter und Großmutter vor dem Krieg ins das vergleichsweise sichere Schweinsbühl im Naturpark Diemelsee. Vor ungefähr zehn Jahren besuchte er den Ort erneut und schrieb seine Erlebnisse nieder. Er bat damals darum, diese Niederschrift zu verwahren und bei Zeiten diese Erlebnisse allen Interessierten publik zu machen.

Karl-Friedrich Trachte nahm die Erinnerungen vor fünf Jahren in sein Buch “Schweinsbühl in Presseberichten 1953-2015” auf und veröffentlichte die Erlebnisse von Julius Werner.

Dr. Karl Schilling, Redakteur und Verantwortlicher für historische Berichte

in der HNA - Waldeckischer Landeszeitung hatte großes Interesse an den Erlebnissen, er arbeitete diese aus und veröffentlichte diese nun in zwei Teilen in der Zeitung "Mein Waldeck". Der erste Teil wurde an Julius Werner`s 83. Geburtstag (28.02.2020) veröffentlicht und der zweite Teil erfolgte am 06. März 2020.

Wer kennt Julius Werner persönlich oder nahe Verwandte?

Karl-Friedrich Trachte ist es ein persönliches Anliegen Julius Werner über die Veröffentlichung seiner Erlebnisse in der Lokalpresse von Waldeck in Kenntnis zu setzen und ihm diese zukommen zu lassen!

Wenn Sie Informationen zu Julius Werner haben, melden Sie sich gerne per E-Mail in unserer Redaktion: redaktion@derweseler.de