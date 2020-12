Der Zirkus Max Renz benötigt für den Winter Futterspenden für seine Tiere.

Der Zirkus befindet sich derzeit im Winterquartier. Wie der Name „Winterquartier“ schon sagt, eigentlich nur in den Wintermonaten. Doch dieses Jahr kam alles anders: Als die Tournee im März losgehen sollte, kam das Veranstaltungsverbot. Der Zirkus mit seinen knapp 60 Tieren stand still. Die Rücklagen nach dem Winter sind fast aufgebraucht. Eine große Hilfsbereitschaft vieler Bürger und Landwirte sorgte dafür, dass genügend Tierfutter für die nächsten Wochen zusammenkamen. In den Sommerferien durfte der Zirkus dann in Wesel an der Rheinpromenade einen Streichelzoo an den Wochenenden aufbauen, bei dem auch Spenden für Futter gesammelt wurden.

Heu-, Futter- und Geldspenden erwünscht

Jetzt, im zweiten Lockdown, trifft es den Zirkus erneut hart. Der Zirkus hofft, dass die Weseler sie noch einmal unterstützen. Freuen würden sich die Tiere über direkte Heu-oder Futterspenden, die abgeholt werden können oder die auch in die Friedenstraße 11 gebracht werden können.

Wer diese Möglichkeit nicht hat, kann sich bei Geldspenden telefonisch melden unter 0171-58-65-330 oder unter dem Spendenkonto: Katharina Renz, Nispa Wesel, IBAN: DE97 356500000000467035.