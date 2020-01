Im vorigen Jahr wurde über den Verein zur Förderung von Kunst und Kultur St. Mariä Himmelfahrt Wesel-Gindderich e.V. die Schaffung eines Dorfgartens initiiert, um das Wissen zur Bewirtschaftung eines Nutzgartens weiterzugeben und für die jüngere Generation erfahrbar zu machen. Dieses Projekt hatte großen Zuspruch quer durch alles Generationen.

Am Montag, 10.02., findet um 19.00 Uhr ein Treffen zur Planung der Bewirtschaftung unseres Dorfgartens Allmende in der Dorfschule Ginderich, Schulplatz 1, statt. Alle, die ihr Wissen zur Bewirtschaftung eines Nutzgartens einbringen möchten, sind herzlich willkommen. Wir sind offen für alte Gemüse- und Obstsorten, neue Züchtungen, Kulinarisches aus anderen Ländern und möchten dieses Wissen gerne an nachfolgende Generationen weitergeben können. Die Ernte und Verwertung bzw. Zubereitung wird zu gegebener Zeit in Zusammenarbeit mit dem Kindergarten und der Dorfschule erfolgen, so dass auch in diesem Jahr im Herbst wieder ein "Kulinarischer Abend" mit allen Köstlichkeiten stattfinden kann.

Weitere Infos dazu unter info@kuku-ginderich.de oder per Telefon unter 0171/6736888 bzw. 02803/1493