An der bundesweiten Vogelzählaktion zur „Stunde der Wintervögel“ haben auch fünf aktive Vogelfreunde/Innen der NABU Gruppe Wesel am vergangenen Wochenende teilgenommen.

Die bundesweite NABU-Aktion hat bereits zum 10. Mal stattgefunden. In diesem Jahr wurden in gut 72.000 Gärten von ca. 105.00 Naturfreunden die unterschiedlichen Vogelarten gezählt.

Dabei war jeweils zu beachten, dass innerhalb einer Stunde in Gärten, Parks etc. alle Spezies erfasst wurden, die sich dort aufhielten. Notiert werden durfte allerdings nur die höchste Anzahl jeder Vogelart, die gleichzeitig z.B. am Futterhaus oder Umgebung waren. All diese Daten werden vom NABU Bundesverband erfasst und wissenschaftlich eingesetzt.

In Lippedorf konnten Sonntagmorgen innerhalb einer Stunde die beachtliche Anzahl von 16 Arten auf einem Areal an der Frankfurter Straße registriert werden. Die Vogelfreunde waren aus dem Häuschen. Sumpf-, Blau- und Kohlmeise turnten im Geäst und holten sich die feinsten Häppchen von der Futterstelle. Aber auch Grün- und Buchfink, Stieglitz, Heckenbraunelle und Amsel wurden gesichtet. Kleiber und Buntspecht bevorzugten vor allem geschälte Nüsse. Rabenkrähe, Elster und Dohle sowie Ringeltaube und Co. wussten auch das naturnahe Gartenareal zu nutzen.

Der Vogel, der am meisten bei einer Sichtung vertreten war, war die Blaumeise. Als besonderes Highlight wurden zwei Kleiber und zwei Buntspechte gleichzeitig an den Futterstellen registriert.