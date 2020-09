Der städtische Pappelbestand muss aus Verkehrssicherungsgründen sukzessive ersetzt werden. Aus diesem Grund werden ab dem 5. Oktober auf der Landzunge am Yachthafen insgesamt 32 Pappeln entnommen.Hierfür wird die Hundeauslauffläche am Rhein gesperrt.



In einer aktuellen ASG-Mitteilung heißt es: Direkt im Anschluss kann mit der Neuanpflanzung begonnen werden. Neben den in den Vorjahren erfolgten Ersatzpflanzungen von 25 Schwarzpappeln, vier Eschen sowie vier Eichen sieht das Bepflanzungskonzept weitere 100 Bäume vor. So werden 20 Eschen, 20 Flatterulmen, 20 Silberweiden, 20 Erlen und 20 Schwarzpappeln gepflanzt. Am Ende der Landzunge bleiben drei gesunde zrka 50-jährige Schwarzpappeln stehen, die dort bessere Standortbedingungen haben.