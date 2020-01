Wer am Samstag noch nichts vorhat, findet im Naturschutzzentrum Wesel ein spannendes Angebot. Wie jeden Winter führt die Biologische Station von dort an mehreren Terminen zu den arktischen Gänsen in die Rheinaue. Die Veranstaltung beginnt mit einem Kurzfilm und einem kurzen Ausstellungsbesuch. Danach folgt mit einer Bus-Exkursion zu den Wintergänsen der Hauptteil.

Niemand weiß, wie lange große Gänsescharen uns noch erhalten bleiben. Über erste Rückgänge der arktischen Gäste wurde zuletzt berichtet*. Aktuell sind die Tiere noch in teils vierstelligen Verbänden zu sehen.

Für die erste Führung des Jahres am kommenden Samstag (18.1.) sind noch Plätze frei. Wir freuen uns, wenn sich diese füllen! Eine Anmeldung ist notwendig. Rufen Sie uns gerne bis Freitag in der Biologischen Station an oder schicken Sie uns Ihre Anmeldung per Email oder Fax.

Wir bieten einige Leihferngläser an, können damit aber nicht alle abdecken. Wer also ein gutes Glas im Schrank hat, sollte es am Samstag aus der Schublade nehmen!

Termin: Samstag, 18. Januar 2020

Treffpunkt: 10:00 Uhr an der Biologischen Station, Freybergweg 9, 46483 Wesel

Dauer: 3 – 4 Stunden

Leitung: Thomas Traill

Kosten: 12 Euro pro Person, 6 Euro pro Kind bis 14 Jahre

Anmeldung: Biologische Station im Kreis Wesel, Freybergweg 9, 46483 Wesel

Tel.: 02 81 / 9 62 52 – 0 Fax: 02 81 / 9 62 52 – 22

Email: info@bskw.de oder traill@bskw.de

Internet: www.bskw.de oder www.wildgaense-niederrhein.de