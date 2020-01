Die Tannenbaumentsorgung des ASG findet am kommenden Samstag, 11. Januar, statt.

Zwischen 9.30 und 10.30 Uhr in Lackhausen an der Bushaltestelle Konrad-Duden-Straße, in Obrighoven am neuen Friedhof und in Bislich auf dem Marktplatz. Von 11 und 12 Uhr steht ein ASG Fahrzeug im Blumenkamp auf dem Schulhof und in Büderich auf dem Marktplatz. In der Zeit von 13 bis 14 Uhr kann in Ginderich auf dem Schützenplatz/Kuhport und auf dem Parkplatz an der Rundsporthalle / Fusternberg entsorgt werden, zwischen 13 und 14.30 Uhr in der Feldmark auf dem Marktplatz. Die Tannenbaumentsorgung wird zwischen 14.30 und 16.00 Uhr in Flüren am Sportplatz und in der Stadtmitte auf dem Kornmarkt beendet.

Da die Bäume kompostiert werden, müssen sie „sauber“ sein, also bitte ohne Lametta und sonstigen Weihnachtsschmuck zu den Sammelstellen bringen. Bitte legen Sie die Tannenbäume nicht früher am Standort ab. Sollte der Baum schon vor dem 12. Januar seine Nadeln verlieren, kommen Sie zum Wertstoffhof, hier wird er kostenlos entgegengenommen.

Wie jedes Jahr bieten verschieden Jugendgruppen der Pfadfinder, Landjugend, Fußballjugend und der Evangelischen Jugend einen besonderen Service für Sie an, sie gehen von Haus zu Haus und nehmen die ausgedienten Tannenbäume gegen eine kleine Spende mit. Die Jugendgruppen informieren die Haushalte in ihren Sammelgebieten.