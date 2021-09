Der Botanische Garten - jetzt in voller Blüte - besitzt eine Gesamtfläche von circa 5 ha

mit 2000 qm Gewächshausfläche.

Er liegt direkt hinter dem Fürstbischöflichen Schloss,

innerhalb des Schlossparks.

1803 wurde per Dekret von Heinrich Friedrich Karl vom und zum Stein

an der medizinischen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universität

gegründet, befindet sich im Besitz der Universität Münster

und wird von dieser als Forschungsstätte verwendet.

Nach langer Zeit waren auch die Gewächshäuser wieder geöffnet

in einem war auch die interessante Victoriaseerose zu sehen.

Der Eintritt ist frei. Eine kleine Spende ist gern gesehen :-)

Über Eure Begleitung freue ich mich ♥