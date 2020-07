......ein abwechslungsreicher und romantischer Garten von 3.000 m² Größe,

lädt ein entdeckt zu werden.

Der Eintritt in den großen Garten ist mit 2,50€ mehr als günstig. Man geht durch eine Tür

und ist wie in einer anderen Welt.

Es gibt einen Bauern- und Kräutergarten, kleine Teiche und Wasserspiele, Trockenmauern, Steingärten und farbenfrohe Staudenbeete, in denen sich die Insekten tummeln, viele gemütliche Sitzecken und vieles mehr.

Ein Ausflug lohnt sich, auch wenn man keinen Garten hat.

Aktuelle Infos über Angebot und Öffnungszeiten gibt's hier.

zurücklehnen --- Eindrücke und Fundstücke genießen :-)

Euch Allen einen schönen Sonntag, bleibt gesund!