Die Temperatuten werden allmählich milder, doch noch immer prägen große Schneeberge und abtauende Straßen das Bild. Die nun anstehende, langsame Schneeschmelze stellt die Mitarbeiter der Stadtwerke Wesel vor große Herausforderungen.

In einer aktuellen Pressemitteilung appellieren die Stadtwerke an die Bürger: Schnee und Eis schmelzen und das Wasser fließt über die Straßenabläufe ab, wenn diese frei sind. Doch das ist an vielen Stellen nicht so einfach möglich. Die Straßenabläufe sind unter Schnee begraben und die Eisplatten setzen die Rinnsteine zu.

Kann das Tauwasser nicht abfließen, gefriert es wieder bei sinkenden Temperaturen in der Nacht. Es können große vereiste Flächen entstehen, die eine Gefahr für Fußgänger und Verkehrsteilnehmer darstellen.

In Wesel gibt es etwa 8.000 Sinkkästen. Die Mitarbeiter der Stadtwerke Wesel befreien zunächst die Sinkkästen auf stark befahrenen Straßen und in Senken, bevor die kleineren Straßen in Angriff genommen werden.

Die Unterstützung durch die Weseler Bürger ist gerade in Anliegerstraßen wichtig, besonders in Straßen, wo viel auf der Straße, also auch über Sinkkästen, geparkt wird. Dabei ist es nur notwendig den Sinkkasten oberhalb von Schnee zu befreien ohne den Deckel dafür anzuheben. Der Schnee, der

schon im Sinkkasten liegt taut von alleine.

Die Stadtwerke Wesel bedanken sich schon im Voraus herzlich für die Mithilfe der Anwohnerinnen und Anwohner.