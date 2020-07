Die nächste offene Gartenpforte im Hamminkelner Arboretum Grenzenlust (Bruchweg 4-6) findet statt am Sonntag, 2. August, von 11 bis 18 Uhr. Des Weiteren findet ein Flohmarkt statt.

"Etwa 25 private Aussteller mit selbstgemachten Dingen und echtem Trödel werden da sein. Wir bitten alle Besucher, die aktuellen Hygienestandards zu beachten, insbesondere die Abstandsregelung.", kündigt Philipp Rother an, Verwalter des Arboretum Grenzenlust, dem "Garten für Bäume". Angeboten wird auch wieder der hausgemachte Kuchen und Kaffee.

"Hunde dürfen gern angeleint mitgebracht werden und wir sind dankbar, wenn wir am nächsten Tag keine „Hinterlassenschaften“ wegräumen müssen.", heißt es weiter.

Weiterer Termin

"Am 6. September ist dann wieder eine offene Pforte zu den üblichen Zeiten von 11 bis 18 Uhr.

Wegen der am Vortag (5. September 2020) stattfindenden Abschiedsfeier für meinen Mann Harald Schmitz, dem wir ja bekanntermaßen das Arboretum in seiner heutigen Gestalt zu verdanken haben, können wir am 6. September vermutlich kein gastronomisches Angebot machen. Das ist dann wohl nicht zu schaffen. Dafür bitten wir um Verständnis schon im Voraus und freuen uns, wenn Sie den Park auch „ohne“ besuchen.", schreibt Christa Hartmann im Namen der Stiftung Grenzenlust und mit dem ganzen Team.