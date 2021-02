Seit rund sieben Jahren gibt es die Grünschnittannahme an der Güterstraße in Hamminkeln.

Hier werden jährlich an die 5000 Tonnen Grünschnitt abgeliefert.

Seit einiger Zeit gibt es hier auch Bio-Müllcontainer in denen jährlich rund 400 Tonnen Biomüll landen.

An dieser Biomüll-Station kommt es vor allem an den Stoßzeiten, mittwochs und samstags, zu einem Stau durch Mitbürger, die ihren Grünschnitt entsorgen wollen.

Hier liefern viele schon mit Anhängern an!

Laut gesetzlicher Bestimmungen ist eine Möglichkeit zur Biomüll Entsorgung vorgeschrieben. Die Stadt Hamminkeln hat sich hier für ein Bring-System anstelle eines Abhol-Systems entschieden.

Darum gibt es jetzt eine zusätzliche Zufahrt die ohne großartige Kosten zu verursachen direkt zu den Biomüll Containern führt.

So brauchen diejenigen, die nur Biomüll entsorgen möchten sich nicht mehr in der gesamt Schlange anzustellen.

Thomas Michaelis Fachdienstleiter Bauleitplanung und Tourismusförderung, Abfall/Umwelt und Tourismusförderung von der Stadt Hamminkeln betont ausdrücklich, dass die entsorgte Biomüll Qualität ohne Fehl und Tadel ist.

Er weiß denn noch einmal darauf hin, dass in den Biomüll-Container keine Transportmittel, also auch keine Biomülltüten landen sollen. „Die gehören in den Hausmüll!“

Der Leiter der Annahmestelle Josef Hessling, merkt an:

"Auch Grünschnitt gehört in den Biomüll, es sei denn er ist mit anderen Gartenabfällen vermischt, dann muss er beim Grünschnitt entsorgt werden!"

Langfristig ist, laut Bernhard Payer, Leiter des Vorstandsbereichs IV, geplant, das ein Wertstoffhof mit integriertem Müll Abnahme System entstehen soll.

Zusätzlich erinnerte Payer noch einmal daran, dass auf dem gesamten Entsorgungsgelände Maskenpflicht besteht.

Öffnungszeiten der Annahmestelle:

Mittwoch: 10 – 15 Uhr

Donnerstag: 12 - 18 Uhr

Freitag: 12 – 18 Uhr

Samstag 8 – 17 Uhr