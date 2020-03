Die Sonne und ihre angenehmen Temperaturen locken nach draußen.

Eine Freundin hat Zeit und wir verabredeten uns zu einem Spaziergang

in Bislich.

Knipse und ein bisschen Proviant im Gepäck machten wir uns auf den Weg.

Kamen jedoch gar nicht in Bislich an!

Während der Fahrt änderten wir unseren Plan und hielten spontan

am Diersfordter Waldsee.

Ein Fußweg führt ein Stück den See entlang und führt dann über eine kleine Nebenstraße

zum Schloss Diersfordt.

Ruhe und Entspannung - hier garantiert :-)