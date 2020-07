Tagerwachen zeigt die Uhr,

nichts hält mich mehr hier im Haus,

leise regt sich die Natur,

Bussard, Hirsch und Haselmaus.

An des Flusses Uferrand,

schwimmt ein Bisam still und leis,

hoch, am lichten Wolkenband,

zieht der Bussard seinen Kreis.

Plötzlich stürzt er steil hinab,

schlägt geschwind die Haselmaus,

die Natur, ihr stilles Grab,

manchmal sieht sie schaurig aus.

Weiter geht´s, durch Wald und Flur,

Entenküken auf dem See,

lächelnd schaut ein Blümelein,

dicht umringt von grünem Klee.

Dort, am stillen Waldesrand,

naht ein Reh mit leisem Schritt,

scheuer Blick, weit übers Land,

aufmerksam bei jedem Tritt.

Horizont im Farbenspiel,

bewegt ruhig den wachen Geist,

hin, zum sorgenfreien Ziel,

wo das Leben Freiheit heißt.