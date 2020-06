Kinder aus Wesel und Umgebung können sich auf tolle Ferienabenteuer freuen. Denn die NABU-Kreisgruppe Wesel bietet in den Sommerferien im gesamten Kreisgebiet ein vielfältiges Ferienprogramm mit naturkundlichen Inhalten und Schwerpunkten für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren an. Das Ferienprogramm bietet kleinen Forschern spannende Erlebnisse rund um die Natur.

So findet in der zweiten Ferienwoche vom 6. bis 10. Juli in Wesel, in der Zeit von 10 bis 13.30 Uhr, das NABU-Ferienprogramm „Hämmern wie ein Specht, Heulen wie ein Wolf“ statt.

Interessantes zum Thema "Wolf"

"Wir probieren allerlei Techniken zur Holzbearbeitung aus. Höhepunkt wird der Bau einer Wolfsmarionette sein.

Zwischendurch erfahren wir allerlei Interessantes zum Thema Wolf, der ja inzwischen auch in unserem Kreis seine Heimat gefunden hat. Und immer wieder ist Holz und seine Bearbeitung der treue Begleiter durch die Tage des NABU-Ferien-Workshops.", heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung unter der Leitung von Wald- und Kräuterpädagogin Carola De Marco.

Hinweis an die Eltern: "Auf Grund des Arbeitens mit scharfen Werkzeugen, möchten wir darauf aufmerksam machen, dass die Teilnahme auf eigene Gefahr erfolgt."

Treffpunkt und Kosten

Treffpunkt ist das Gelände der NABU-Naturarena (Auf dem Mars/Ecke Bislicher Straße in Wesel-Bislich). Die Kosten betragen 69 Euro pro Kind / 50 Euro für NABU-Mitglieder und Geschwisterkinder.

Anmeldung

Auf Grund der begrenzten Teilnehmerzahl bitten wir um eine Online-Anmeldung unter: www.NABU-Wesel.de

Die Kinder benötigen festes Schuhwerk sowie wetterfeste Kleidung. "Bitte auch ein kleines, gesundes Picknick mitgeben.", so die Veranstalter.

Mehr Informationen und weitere Veranstaltungen der NABU-Kreisgruppe Wesel unter www.NABU-Wesel.de