Nach dem großen Erfolg der Naturdetektive in den letzten Jahren bietet die NABU-Kreisgruppe Wesel auch in diesem Jahr allen Kindern und Jugendlichen spannende Unternehmungen rund um die Natur an. Während der Ferien treffen sich die Naturdetektive und alle, die es im Kreis Wesel werden wollen, um sich auf Entdeckungstour nach heimischen Tieren zu begeben.

Ja, das geht! Auch in diesem Jahr is der NABU wieder dabei. Wenn auch mit einigen Einschränkungen. Ab sofort sind die Ferienaktionen zur Anmeldung freigeschaltet.

Die veranstaltende NABU-Kreisgruppe Wesel bittet um Verständnis dafür, dass die Teilnahme mit einigen Auflagen verbunden sind. Es sind Vorgaben der Behörden zu berücksichtigen, um allen Beteiligten den größtmöglichen Schutz vor möglichen Corona-Infektionen zu gewährleisten. Daher müssen in diesem Jahr alle Teilnehmenden einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen, dürfen am Veranstaltungstag keine Corona-Symptome zeigen und nicht krank sein.

Aber jetzt geht es erstmal weiter zu unseren diesjährigen Aktionen.

Welches Kind ist nicht neugierig und erlebnishungrig? - Diese Nachfrage bedient der NABU auch außerhalb der Kinder- und Jugendarbeit in den eigenständigen Gruppen der Naturschutzjugend (NAJU) natürlich gerne.

Damit in den Sommerferien keine Langeweile aufkommt, hat die NABU-Kreisgruppe ein tolles Programm zusammengestellt. Unter fachkundiger Leitung von Experten - teils aus den eigenen Reihen, teils auch von weiter weg - können Kinder und Jugendliche Natur erleben und im wahrsten Sinne des Wortes begreifen.

Die Programme:

Im Angebot sind Blockveranstaltungen mit Treffen an fünf Wochentagen in Wesel, Dinslaken, Hünxe/Voerde, Alpen und Neukirchen-Vluyn sowie zwei Fledermausexkursionen als Einzelveranstaltungen in Dinslaken.

Die Themen sind "Hämmern wie ein Specht, Heulen wie ein Wolf", "See-Safari", "Insekten-Safari" sowie "Wolf, Wurm und Spinne - unsere wilden Nachbarn"

Nähere Einzelheiten zu den Veranstaltungen finden sich hier.

Teilnahmebeiträge:

Die Blockveranstaltungen mit dem NABU (jeweils von montags - freitags) kosten 50 € bei NABU-Mitgliedschaft, sonst 69 €.

Geschwisterkinder bezahlen den gleichen Preis!

Die Blockveranstaltung mit dem NABU in Alpen wird von Bündnis 90/GRÜNE gesponsert und kostet daher nur 30 € bei NABU-Mitgliedschaft, sonst 39 €.

Die Einzelveranstaltungen Fledermausexkursionen in Dinslaken kosten 4,00 EUR bei NABU-Mitgliedschaft, sonst 6,00 EUR.

Die Begleitung eines Elternteils ist bei den Fledermausveranstaltungen Voraussetzung.

Kind und Begleitperson sowie Geschwisterkinder zahlen den gleichen Teilnehmer-Betrag.