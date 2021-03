Neue Wege in der Information geht die NAJU im Kreis Wesel. "An den Fangzäunen werden wir immer viel gefragt, wenn wir sie reparieren oder kontrollieren", meint Johannes Kleinherbers als verantwortlicher Betreuer der Anlage Am Weißenstein in Hamminkeln. " Wenn wir gerade nicht da sind, bleiben die Spaziergänger und Radfahrer aber oft eher ratlos", ergänzt seine 'Kollegin' Marion Lueb-Sagawe von der Pollschen Heide in Brünen.

Daher hat die NAJU Kreis Wesel an allen von ihr betreuten Amphibienschutzanlagen mehrere von Samantha Moll gestaltete Info-Schilder aufgestellt.

Mit den neuen Schildern bekommen Interessierte schnell kurze Informationen über den Amphibienschuz. Über einen QR-Code geht es zu weiterführenden Texten auf der Homepage des NABU Kreis Wesel. Einfach mit dem Handy einscannen - und schon ist man drin...