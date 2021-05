Kinder im Alter zw. 9-14 Jahren laden Silke Noltenhans und Andrea Springer am 12. Juni um 10 Uhr zu einem Kick-off für eine neue NAJU-Gruppe in Dingden/Ringenberg auf den Kreativhof Lehmberg, Lehmberg 4 in Dingden-Berg ein. Die Kinder können an diesem Tag den Start der NAJU-Gruppe thematisch prägen, Wünsche äußern und aktiv mit gestalten.

Die vorhandenen Themengärten - Totholz- und Schmetterlingsgarten - bieten bei weiteren Treffen viel zu entdecken. Derzeit entsteht zudem ein Färbergarten auf dem Kreativhof Lehmberg. Die Gruppe trifft sich zukünftig einmal im Monat am 1. oder 2. Samstag zw. 10 und 12.30 Uhr vorerst auf dem Kreativhof Lehmberg. Aktionen in Ringenberg werden geplant und Bürger/innen, die Kindern auf ihrem Gelände Natur und Umwelt näher bringen wollen, sind herzlich eingeladen sich bei uns zu melden.

Fragen und Anmeldung unter:

Andrea Springer (Ringenberg) 02852/509090 oder Silke Noltenhans (Dingden-Berg): Tel. 02852/9651500 und info@kreativhof-lehmberg.de