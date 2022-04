Aus so einem Wanderzaun habe ich schon des Öfteren Tiere befreit. Heute, am frühen Morgen, war es ein Reh, das sich heftig im Geflecht diese Zaunes verfangen hatte. Nachdem sich das Böcklein zirka eine halbe Minute tot gestellt hatte, sprang es auf und rannte munter in den nahegelegenen Wald.