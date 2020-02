Vor etwas mehr als zwei Jahren fegte "Friederike" über den Niederrhein hinweg. Und zwar mit enormer Kraft: Die Feuerwehren im Kreis Wesel mussten innerhalb der ersten Stunden am 18. Januar rund 300 Mal ausrücken - vor allem, um möglichst rasch umgestürzte Bäume aus dem Weg zu räumen. Insgesamt kamen am Ende 753 Einsätze zusammen. Rund 50.000 Einwohner des Kreisgebietes waren zeitweise ohne Stromversorgung.

Typisch Spätwinter: Auch ein rundes Jahr danach, im März 2019, machte ein ordentlicher Sturm dem Kreis Wesel zu schaffen: Via Facebook meldeten sich einige User bei unseren Redaktionen und stellten und zum Teil sehr spannende Fotos von Sturmschäden zur Verfügung. Diese Möglichkeit gibt's übrigens auch unter diesem Beitrag (oder auf der Facebook-Fanpage des Weselers)!

Und was ist nun von "Sabine" zu erwarten? Die Vorhersagen der Wetter-Experten gehen übereinstimmend in diese Richtung: Der Sturm erreicht in Böen höchstwahrscheinlich Windstärke 12, also mindestens 115 Stundenkilometer. Manche Schätzungen gehen von auftretenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 150 Stundenkilometern aus. Erinnerungen an den Orkan "Ryrill" im Januar 2007 werden wach, der komplette Nadelwälder (vor allem im Sauerland) abholzte.

👉 Hobbymeterologe Hubert Reyers aus Kleve erwartet dies von "Sabine": "Das Sturmfeld erreicht den Niederrhein Sonntag zwischen 18 und 24 uhr mit Spitzenböen von 80 bis 110 km/h.

Damit bleibt er hinter Kyrill von 2007 zurück.Er wird aber der mit Abstand bisher stärkste Sturm dieses Winters.

Am Montag sind die Spitzenböen mit bis zu 80 km/h zwar immer noch hoch aber schon deutlich schwächer als Sonntagabend."

Am kommenden Montag, 10. Februar, verzichten die meisten Schulen im Kreis Wesel auf Unterricht. Bereits am Freitagmittag hatte die Bezirksregierung in einer Mail an Schulen und Medien darüber informiert, dass alle Schulleitungen und Schulträger angesichts eines angekündigten Sturmtiefs aus Vorsorgegründen den Unterricht ausfallen lassen könnten.

👉 Link zum Deutschen Wetterdienst (aktuelle Unwetterwarnungen!)

👉 Die Deutsche Bahn hat auf Ihren Internetseiten Hinweise auf Zugausfälle und Verspätungen eingerichtet.

