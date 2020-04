Der am Freitag, 10. April 2020, anlässlich des Feiertages „Karfreitag“ ausfallende Wochenmarkt in Wesel-Flüren wird auf Donnerstag, 9. April, vorverlegt. Er findet nachmittags in der Zeit von 14 bis 18 Uhr statt.

In Wesel–Obrighoven fällt der Wochenmarkt am Freitag, 10. April, ersatzlos aus.