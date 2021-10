Geschlossenheit demonstrierten die Mitglieder der CDU-Stadt- und Gemeindeverbände des Landtagswahlkreises 59 (Wesel III) im Rahmen der gestrigen Wahlkreisvertreterversammlung in der Gaststätte „Alt Peddenberg“ in Hünxe-Drevenack.

Einstimmig ohne Enthaltung votierten die 37 stimmberechtigten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der vom Stellvertretenden Kreisvorsitzenden Sebastian Hense geleiteten Versammlung für Charlotte Quik als Wahlkreiskandidatin für die Landtagswahl am 15. Mai 2022. Sie tritt damit nach der für sie persönlich und der CDU erfolgreichen Landtagswahl 2017 erneut als Kandidatin für die Städte und Gemeinden Hamminkeln, Hünxe, Schermbeck und Wesel an und verfolgt das klare Ziel, den Wahlkreis nach 2017 zum zweiten Mal direkt zu gewinnen und den Bürgerinnen und Bürgern weiterhin eine starke Stimme der Heimat im Landtag Nordrhein-Westfalen zu geben.

Eine Aussage der Bewerbungsrede von Charlotte Quik, die am Montag vom Kreisvorstand als Nachfolgerin der scheidenden Kreisvorsitzenden Sabine Weiss nominiert worden ist, war die Aufbruchstimmung. Nicht nur mit Hendrik Wüst als designiertem neuem Ministerpräsidenten und Parteivorsitzenden stellt sich die CDU in NRW im Hinblick auf die Landtagswahl neu auf, sondern auch im Kreis Wesel.

Charlotte Quik verdeutlichte, den erfolgreichen Weg weiter gehen zu wollen. „Wir brauchen eine verlässliche Politik in Nordrhein-Westfalen, die Corona-Pandemie und deren Folgen managt, die unser Land wirtschaftlich antreibt und dabei den Klimaschutz berücksichtigt. Ich bin Landkind durch und durch und möchte, dass der Niederrhein auch in 30, 40 oder 50 Jahren noch ein lebenswertes Zuhause ist. Starke Stimme für unsere Heimat zu sein, das leitet mich jeden Tag und treibt mich auch an, auch bei großen Herausforderungen nicht nachzulassen, die Interessen des Niederrheins, des Kreises Wesel und der Menschen in Hamminkeln, Hünxe, Schermbeck und Wesel zu vertreten.“