In der Nacht zu Sonntag (12.06.2022) wurden durch unbekannte Personen auf einem Hof am Wolwerskamp in Altschermbeck die Lüftungsanlagen in dem dortigen Schweinemastbetrieb verstellt.

Durch die Manipulation an den Lüftungsanlagen stieg die Temperatur in den Ställen derart an, dass laut Angaben der Kreispolizei Wesel ca. 130 Tiere starben. Die Tür zu den Anlagen ist geschlossen, aber nicht verschlossen gewesen. Ein technischer Defekt könne nach ersten Ermittlungen der Polizei ausgeschlossen werden.

Durch den Züchter kann die Tatzeit auf den Zeitraum Samstag (11.06.2022) 12:00 Uhr bis Sonntag (12.06.2022) 08:30 Uhr eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern derzeit an.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen und bittet diese sich bei der Polizei in Dinslaken zu melden (02064-6220).