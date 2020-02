Vor rund einer Woche haben Bürgermeisterin Ulrike Westkamp und der Historiker Alexander Berkel gemeinsam mit Mitarbeiter/innen des Stadtarchivs die neue DVD „Rheinübergang 1945 Luftlandung“ vorgestellt. Der Verkauf startete am Samstag, 15. Februar 2020. Inzwischen wurden über 900 DVDs verkauft; damit mehr als die Hälfte der gesamten Auflage (1.500 Stück).

„Das Thema berührt noch heute die Menschen in unserer Stadt. Viele Familien sind unmittelbar von den Folgen der Bombardierung betroffen gewesen.Menschen starben, Häuser lagen in Schutt und Asche“, sagt Bürgermeisterin Ulrike Westkamp.

Die DVD enthält insgesamt neun Filme. Die Filmausschnitte stammen aus amerikanischen, britischen und kanadischen Archiven; sie vermitteln die damalige Sichtweise jener Nationen, deren Truppen am Niederrhein gegen die deutschen Einheiten kämpften. Zudem ist die vorletzte deutsche Wochenschau vom 16. März 1945 zu sehen. Für geeignetes Filmmaterial recherchierte Alexander Berkel unter anderem in Washington und in London im berühmten britischen Imperial War Museum.

Die gesamte Spiellänge beläuft sich auf ca. 81 Minuten. Umgerechnet in Filmspulen sind das fast ein Kilometer Film. Damals filmte man mit 16mm Kameras mit Handaufzug. Betrieben wurden sie mit Filmspulen, die mit 30 Metern Film ausgestattet waren – das reichte für eine Filmaufnahme von zweieinhalb Minuten.

Die DVD kostet 17 Euro. Sie ist bei den Weseler Buchhandlungen, bei der Stadtinformation und im Stadtarchiv erhältlich – solange der Vorrat reicht.