Es war am Dienstag, 1. September, sehr wahrscheinlich die letzte Ratssitzung der aktuellen Wahlperiode. Mit ihr enden nicht nur die Sitzungen dieser Amtszeit, sondern auch 158 Jahre und elf Monate Ratserfahrung: Gleich elf der 50 Ratsmitglieder werden in Wesel nicht mehr zur Wahl stehen. Die aktuelle Ratsperiode endet am 31. Oktober 2020.

Bürgermeisterin Ulrike Westkamp bedankte sich auch im Namen des gesamten Stadtrates und der Verwaltung für das zum Teil jahrzehntelange Engagement der ausscheidenden Ratsmitglieder. „Es gab sicherlich auch mal kontroverse Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten, aber immer sachlich und zum Wohle der Menschen in unserer Stadt. Die Ratsmitglieder prägten mit ihren Ideen und ihren Entscheidungen unserer Stadt. Ich danke ihnen für die hervorragende Zusammenarbeit“, bilanziert Bürgermeisterin Ulrike Westkamp die Arbeit.

Nicht erneut zur Wahl treten an: