Senioren eine Stimme geben – Seniorenvertretungen in Nordrhein-Westfalen engagieren sich für die Interessen älterer Menschen in ihrer Stadt. Auch in Wesel gibt es eine Seniorenvertretung: der Seniorenbeirat der Stadt Wesel wird in der Regel alle fünf Jahre (im Turnus der Kommunalwahlen) neu gewählt. Am Freitag, 27. November 2020, haben Delegierte verschiedener Einrichtungen in der Stadt Wesel einen neuen Seniorenbeirat gewählt.

Das neue Gremium besteht aus Gertrud Liman, Annemarie Gerlach, Friedhelm Heinzen (ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter der Stadt Wesel), Rainer Rabsahl, Marlies Hillefeld, Anke Wittinghofer, Dr. Alfred Kehl, Jürgen Kleffel, Edelgard Haustein, Gisela Henschel, Ute Zuckermann, Yvonne Schmidt und Nicole Wieckhorst.

Das Gremium hat in der konstituierenden Sitzung aus seiner Mitte Gertrud Liman zur Vorsitzenden wiedergewählt. Ihre Stellvertreter sind Annemarie Gerlach und Rainer Rabsahl. Bürgermeisterin Ulrike Westkamp dankte den Ehrenamtlichen für ihren Einsatz. In ihrem Grußwort an die Delegierten betonte sie die gesellschaftliche Rolle des Seniorenbeirats. „Der Seniorenbeirat versteht sich als Forum der Meinungsbildung und des Erfahrungsaustausches auf sozialem, wirtschaftlichem, kulturellen und politischem Gebiet. Er möchte älteren Bürgern unserer Stadt Wege aufzeigen, das Älterwerden als Chance zur Neuorientierung zu begreifen“, sagte die Bürgermeisterin.

Der Seniorenbeirat wird seit seiner Gründung von der Stadt Wesel unterstützt. Die Mitglieder des Seniorenbeirats bündeln die Hinweise der älteren Menschen und versuchen gemeinsam mit der Stadtverwaltung, Lösungen zu erarbeiten und umzusetzen. Sie arbeiten unabhängig.

Gegründet wurde der Beirat vor fast 40 Jahren am 16. Juni 1981.

In Wesel ist der Seniorenbeirat mit sachkundigen Einwohnern im Sozialausschuss, Ausschuss für Kultur und Stadtmarketing, Ausschuss für Stadtentwicklung, Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit und Mobilität sowie Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr vertreten. Darüber hinaus ist er Teil der Arbeitsgemeinschaft „Barrierefreie Stadt“.