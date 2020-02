Am Valentinstag an die Liebsten zu denken hat mittlerweile ja Tradition. Das gilt inzwischen auch für die Aktion "Eine Tüte Glück", mit der der Verein "Aktion B - Brustgesundheit am Niederrhein" auf das Thema Achtsamkeit aufmerksam macht.

Frauen kümmern sich um den Partner, die Familie und vieles mehr, vergessen aber nicht selten sich selbst. Das möchte "Aktion B" gerne ändern und verteilt am Mittwoch, 12. Februar, ab 11 Uhr, auf dem Weseler Wochenmarkt "Eine Tüte Glück", die gefüllt ist mit etwas Süßem, etwas Gesundem und einer hübschen Karte, mit ein paar Informationen.

Gerne kommen die Vereinsfrauen auf dem Großen Markt mit den Frauen ins Gespräch, um über "Aktion B" und das Anliegen Brustgesundheit oder auf den gerade aufgelegten Hilfsfonds zu berichten.