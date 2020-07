Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,

vor einigen Wochen wurde der Kreisverkehr an der Kurt-Kräcker-Str. / Friedenstraße mit einer neuen Fahrbahndecke sowie einer neuen Markierung versehen. Im Zuge dessen wurden erstmalig sogenannte Markierungsnägel / Katzenaugen zur inneren Abgrenzung des Kreisverkehrs installiert. Selbige sind in den letzten Wochen vereinzelt abgerissen und lagen anschließend lose auf der Fahrbahn.

Solche losen metallischen Teile stellen für alle Verkehrsteilnehmer eine potentielle Gefahr dar. Besonders groß ist das Unfallrisiko für Radfahrende. Hier besteht durch in die Speichen geratende Trümmer akute Sturzgefahr! Die in der Fahrbahndecke verbleibenden Metallanker stellen durch die scharfkantige Bruchkante ein weiteres Risiko für Mensch und Material dar. Bilder der Gefahrenquellen sind beigefügt.

Die Markierungsnägel scheinen hinlänglich ihrer Festigkeit von unzureichender Qualität zu sein. Auch ein bereits vollzogener Austausch einiger Markierungsnägel konnte die Gefahrenquelle bislang nicht beseitigen.

Für die „Wir für Wesel“- Wählergemeinschaft stellen sich betreffend des Sachverhalts folgende Fragen:

- Wie oft ist ein Austausch der fehlerhaften Markierungsnägel geplant?

- Sind Materialanpassungen der Markierungsnägel geplant, so dass diese ihren Einsatzzweck auch ohne regelmäßigen Austausch langfristig und gefahrlos erfüllen können?

- Welche Kosten sind nach Fertigstellung der neuen Fahrbahnmarkierung bereits durch das Ärgernis der mangelhaften Markierungsnägel angefallen?

- Wurde die verantwortliche Baufirma für die besagten Mängel in Regress genommen?

Hinsichtlich der Tatsache, dass der Kreisverkehr jahrelang ohne diese Markierungsnägel / Katzenaugen ausgekommen ist, bitten wir Sie um einen Sachstandsbericht im zuständigen Ausschuss.

Außerdem bitten wir die Verwaltung, eine Prüfung der Markierungsnägel vorzunehmen, um weitere Gefahren und Mängel im Interesse aller Verkehrsteilnehmer auszuschließen.

Mit besten Grüßen:

Marco Cerener Ronny Kiesow

Ratsmitglied WfW WfW Wählergemeinschaft