Antrag zu TOP 9 der Ratssitzung vom 23.06.2020 „Wesel hat keinen Platz für Rassismus“

Ratsmitglied Madeleine Feldmann und die CDU-Ratskandidaten Stephan Mäteling, Tobias Geerißen und Christoph Lohmann wenden sich mit folgendem Antrag an die Bürgermeisterin:

"Auch nach unserer Auffassung ist es an der Zeit durch Initiativen den Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung zu unterstützen. Beides schadet nämlich nicht nur den Opfern, sondern der gesamten Gesellschaft. Ausgrenzungen jeglicher Art haben in unserer Stadt nichts zu suchen!

Um diese Themen entsprechend zu transportieren und dafür das Bewusstsein aller zu erreichen, befürworten wir eine längerfristige Kampagne. Wir regen an, diese Kampagne im gesamten Stadtgebiet zu verbreiten und können uns hierzu neben den vorgeschlagenen Plakaten auch gut die Werbeflächen der beleuchteten Buswartehäuschen vorstellen. Sicher sind auch viele Einzelhändler bereit Flächen an oder in ihren Ladenlokalen für solche Plakate zur Verfügung zu stellen.

Im Sinne eines friedlichen und gleichberechtigten Miteinanders aller Menschen schlagen wir die Kampagne wie nachfolgend vor und bitten diese dem Rat zur Beschlussfassung vorzuschlagen:

Vesalia hospitalis

Wesel 2020:

- für Vielfalt und Toleranz - gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Hass

- für kulturelle Vielfalt

- für ein friedliches Miteinander der Religionen

- für ein Miteinander der Generationen

- für einen respektvollen Umgang miteinander"