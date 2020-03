In Absprache zwischen der Schulleitung des Weseler Andreas-Vesalius-Gymnasiums (AVG), der Stadt Wesel und dem Fachdienst Gesundheitswesen des Kreises Wesel bleibt das AVG vorsorglich noch bis einschließlich Freitag, 13. März 2020, geschlossen.



Dies teilt aktuell die Kreisverwaltung Wesel mit. Grund für die Verlängerung der präventiven Schließung sei das immer noch ausstehende Corona-Testergebnis einer Lehrperson. Seit Sonntag, 8. März 2020, besteht der begründete Verdacht auf die Infektion einer Lehrperson mit dem Coronavirus. Die lange Wartezeit ergibt sich aus der derzeit sehr hohen Nachfrage an Corona-Tests in den entsprechenden Laboren.

Sobald ein Testergebnis vorliegt, wird der Kreis Wesel erneut informieren.