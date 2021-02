Die Weseler Grünen trauern um ihren verkehrspolitischen Sprecher Friedrich Hillefeld, der am 16. Februar nach einer schweren Erkrankung im Alter von 74 Jahren starb.

Hillefeld, Mathematiker und EDV-Berater, gehörte der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen viele Jahre als sachkundiger Bürger an. Sein großes Engagement galt dem Verkehrsausschuss und damit besonders den Fußgängern und Radfahrern in Wesel, die ihm zahlreiche Verbesserungen im Verkehrsgeschehen der Stadt verdanken.

Dazu gehörte auch seine Arbeit im Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club. Im Rahmen der Weseler Flüchtlingshilfe brachte er 60 Flüchtlingsfrauen das Radfahren bei und organisierte Ferientouren für Kinder. Hillefeld war regelmäßig einer der erfolgreichsten Teilnehmer beim jährlichen Stadtradeln in Wesel.

Über die Grenzen Wesels hinaus wurde er bekannt, als er im Jahr 2005 mit seinem Trekking-Rad als

Botschafter der Stadt Wesel vom westlichsten Punkt zum östlichsten Punkt Deutschlands radelte, um als Mitglied der Bürgerinitiative „Historisches Rathaus Wesel“ Geld für die Errichtung der historischen Rathausfassade zu sammeln.

Darüber hinaus war Hillefeld ein unermüdlicher Bäumepflanzer. Allein im Jahr 2016 pflanzte er 200 Weidenbäume in öffentlichen Anlagen und Privatgärten in Wesel. Seine Ziele verfolgte er mit Hartnäckigkeit und großem persönlichen Einsatz. Mit Friedrich Hillefeld verlieren die Grünen eine Persönlichkeit, die den politischen Kurs der Weseler Grünen und die Verkehrspolitik des Weseler Stadtrats wesentlich mitgeprägt hat.

Seine Beisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt statt.