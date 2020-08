Ohne Internet und SocialMedia geht heutzutage nix mehr. Das haben auch die Aspiranten für die Kommunalwahl am 13. September im Kreis Wesel gemerkt, die zum Teil seit einigen Wochen mit erstaunlichem Einfallsreichtum ans Werk gehen.

Diese kreative Ader wollen wir fördern und nutzen! Hier und heute erfolgt unser Aufruf an alle Kandidatinnen und Kandidaten, die in den nächsten Wochen in den Wahlkampf um die zu besetzenden Posten im Landratsbüro und in den Bürgermeisterämtern Wesel, Hamminkeln und Hünxe gehen. Sie sind ausdrücklich aufgefordert, sich beim Weseler zu melden, und zwar auf dem E-Mail-Wege: [fett]redaktion@derweseler.de[/fett]!

In Ihrer Mail melden Sie bitte Interesse an dem vorbereiteten Fragebogen an, der Ihnen anschließend zugeschickt wird. Sobald Sie ihn erhalten haben, machen Sie sich bitte Gedanken zum dort notierten Steckbrief sowie zur Ergänzung der drei angerissenen Sätze und Beantwortung der beiden Fragen, die auf dem Formular gestellt sind.

Jetzt wird's besonders: Ihre Formulierungen präsentieren Sie bitte den Usern dieser Internet-Community. Hier melden Sie sich (kostenlos!) an und posten Ihren Steckbrief und Ihre Antworten. Ganz ähnlich wie bei Facebook (nur ohne nervige Shitstorms!) haben Sie dort die Möglichkeit, sich mit den Besucher(inne)n Ihrer Seite auszutauschen.

So, jetzt sind wir gespannt, welche Wahl-Bewerber sich auf diesen Aufruf hin melden.

Fassen Sie sich ein Herz!

Ihren Wählerinnen und Wählern zuliebe.