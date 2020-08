Büderich: SPD will Hundekot-Problem an Platanenallee bekämpfen

Die Weseler SPD möchte die jahrelange Hundekot-Problematik an der Büdericher Platanenallee endlich lösen. In einem Antrag an den Stadtrat fordern das Ratsmitglied Christoph Gockeln (SPD) und der Juso-Vorsitzende Maksim Bondarenko mehr Abfallbehälter mit Beutelspendern, zum Beispiel an der Bushaltestelle Marktstraße.

Das Büdericher Duo schlägt außerdem vor, zu bestimmten Uhrzeiten regelmäßige Kontrollen durch Ordnungsamt oder Stadtwacht durchführen zu lassen und Verstöße mit Bußgeldern zu ahnden. „Wir haben wirklich lange an die Vernunft appelliert. Leider meinen einige Wenige, dass unser Büdericher Wahrzeichen ein großes Hundeklo ist. Dem schieben wir nun ein Riegel vor“, sagt Christoph Gockeln.

Bei einer kürzlichen Zählung habe man 98 Hundehaufen in der Allee entdeckt. Einige Bürgerinnen und Bürger berichteten, dass sie diese Allee aufgrund des Problems meiden würden. „Da dieses Ärgernis schon seit Jahren besteht, halten wir unsere vorgeschlagenen Maßnahmen für mehr als angemessen, um das seit Jahren bestehende Problem wirksam zu bekämpfen“, so Gockeln und Bondarenko.